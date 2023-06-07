راعٍ لبناني يتصدى لجرافة اسرائيلية.. شاهدوا ما حصل

في خطوة جريئة، قام الراعي اللبناني اسماعيل ناصر من بلدة كفرشوبا بوقف عمل جرافة إسرائيلية، بعدما تصدى لها بجسده في مرتفعات البلدة، وذلك خلال عملية تجريف كان يقوم بها عناصر من الجيش الاسرائيلي في الارض المحتلة بحجة العمل خلف خط الإنسحاب.

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