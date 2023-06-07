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لبنان

قبلان: نقل البارودة من كتف إلى كتف بلغة المصالح الوطنية عار

Lebanon 24
07-06-2023 | 05:53
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 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: "للضرورة الوطنية أقول: الثابت الوحيد لبنان ولا قيمة للبنان بلا ضامن رئاسي، وما نريده رئيس لا نصف رئيس، وزمن الوصفات الاقتصادية المدمرة انتهى، واللعب بمصير لبنان ممنوع، والاختباء وراء اللعبة الديمقراطية سمسرة مكشوفة، ومقامرة الأعداد تهديد لوجود لبنان، والعقوبات الأميركية لا تزيد الشرفاء إلا شرفاً، ونقل البارودة من كتف إلى كتف بلغة المصالح الوطنية عار".
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وقال: "المطلوب انتخاب المصلحة الوطنية فقط لا وصفات صندوق النقد الدولي المسلّحة بالحصار الأميركي ، والحل بتسوية وطنية على باب مجلس النواب، وحذار الخيارات المميتة واللعبة الطائفية وطاحونة الانقسام العمودي لأننا قريبون جداً من وضعية "لبنان يكون أو لا يكون". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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