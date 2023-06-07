وزير العدل بحث مع نقيب مهندسي الشمال في مشروع إطلاق مركز التحكيم القانوني

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، نقيب المهندسين في الشمال المهندس بهاء حرب، يرافقه أمين سر النقابة المهندس نقولا سليمان، المحامية هنيدا عيروت ومسؤولة الشؤون القانونية جوزيان أبي فاضل، حيث تم التطرق الى موضوع إنشاء "مركز التحكيم القانوني" داخل نقابة مهندسي الشمال.بعد اللقاء،صرّح النقيب حرب بالآتي: "تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل لإبلاغه بأننا أنشأنا في نقابة المهندسين في الشمال "مركز التحكيم القانوني"، ومهمته حل المشاكل المشتركة في ما بين المهندسين من جهة، وبين المهندسين والمالكين من جهة ثانية، وقد طلبنا رعايته لإطلاق هذا المشروع رسمياً، وقد أبدى كل استعداد ورغبة على أن يتحدد خلال فترة قصيرة تاريخ إطلاق هذا المشروع المهم بالنسبة الى مصالح المهندسين والنقابة وكل المستفدين منه".وتابع حرب: "لقد أنهينا الإجراءات القانونية بالتعاون مع هيئة المكتب والمستشارين القانونيين في نقابتي المحامين والمهندسين، وسيكون هذا المركز داخل نقابة المهندسين بناءً على قرار اتُخذ في اتحاد المهندسين العرب ويقضي بإنشاء مركز تحكيم داخل كل نقابة لتخفيف العبء على المهندسين، واذا تعثّر التحكيم بين المهندسين والمالكين يتم عندها اللجوء الى القضاء، مع الإشارة الى السعي، سيكون في المرحلة الأولى من أي نزاع أو إشكال من خلال المحاولة لحل هذه الإشكالات بطريقة حبية"، مضيفاً أن "المقر الرئيسي للمركز هو في القاهرة".