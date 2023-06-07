حميه التقى المديرة العامة لوكالة الاونروا

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، المديرة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( UNRWA ) دورثي كلاوس على رأس وفد من الاونروا ولجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتنمية للتعاون الدولي ( GIZ ).وخلال الاجتماع تم عرض لمخطط مشروع الحائط البحري لحماية المنازل في مخيم الرشيدية وتعزيز الواجهة السياحية لمنطقة صور.الوزير حميه اكد للمجتمعين ان "الوزارة على اتم الاستعداد للتعاون والتنسيق في هذا الموضوع الذي يتطلب اخذ الموافقة من الجهات والادارات ذات الصلة".