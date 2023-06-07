بخاري: كم هو جميل أن يلتقي المرء مع البطريرك يونان

غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "كم هو جميل أن يلتقي المرء مع بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان حيث تتجلى معه طاقة من الحب والتي تشع فيضا من الإيمان والنور".

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