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لبنان

بخاري: كم هو جميل أن يلتقي المرء مع البطريرك يونان

Lebanon 24
07-06-2023 | 08:29
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 غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "كم هو جميل أن يلتقي المرء مع بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان حيث تتجلى معه طاقة من الحب والتي تشع فيضا من الإيمان والنور".
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