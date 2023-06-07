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لبنان

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لوّحت بالتصعيد.. هذه مطالبها

Lebanon 24
07-06-2023 | 08:32
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 اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان ، انها عقدت اجتماعها الدوري اليوم حيث تداولت بالمطالب العمالية التالية : التعرفة،  الاستشفاء والطبابة  والدعم المالي.
    
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وطالبت وزير المالية "بتنفيذ ما وعد به بملف التعرفة للعمال والمستخدمين الموجود في بريده والذي انجزت بنوده القانونية من قبل  مستشاره" .

كما طالبت " مدير عام رئيس واعضاء مجلس ادارتنا الكريم الاسراع بتحضير دفتر شروط لشركة تأمين وليس لشركة Management وقد علمت النقابة انه يوجد عرقلة في مديرية الشؤون الادارية لعدم اصداره".
 وقالت:"  تطالب النقابة إيقاف مسلسل الذل هذا الذي يعاني منه العمال والمستخدمون على ابواب المستشفيات وأن لا تتكرر مأساة الزميل الاخ المدير المالي المأسوف على شبابه، محملة المسؤولية الكاملة جراء اي حالة استشفائية وحوادث عمل". .

وسألت: "هل ان إقرار خطة الطوارىء الوطنية للنهوض في قطاع الكهرباء أُقرت لإستمرارية مصالح شركات مقدمي الخدمات وتأمين الدولار الطازج (FRESH DOLLAR  ) لهم ؟، أم انها أُقرت لتحسين التغذية بالتيار الكهربائي وتأمين الايرادات اللازمة ولتحفيز العمال والمستخدمين للحفاظ على استمرارية المرفق العام ونجاح الخطة؟".
 كما طالبت "مدير عام رئيس واعضاء مجلس الادارة الكريم بتأمين الدعم المالي بالدولار الطازج (FRESH DOLLAR  )" .
            
 وختمت محذرة "جميع القيمين في حال عدم التجاوب مع مطالبها المحقة لغاية نهار الاثنين القادم في 12/6/2023 والتي تتلخص على الشكل التالي :الاستشفاء والطبابة والدعم المالي والتعرفة، والا ستضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في حينه وستبقي اجتماعاتها مفتوحة".

 
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