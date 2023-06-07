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لبنان

الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا

Lebanon 24
07-06-2023 | 09:40
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 92900 و 93200 ليرة للدولار الواحد.
 
بينما إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين 93000 و 93300 ليرة للدولار الواحد.
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