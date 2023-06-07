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لبنان

الجميّل: لانهاء مناقشة قانون اللامركزية واقراره في اقرب فرصة

Lebanon 24
07-06-2023 | 09:43
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اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن اللامركزية هي الهاجس الأول وأحد الأهداف التي عملنا عليها، مشدداً على وجوب اقرارها وتفعيلها في لبنان، لافتاً الى انه تقدم باقتراح قانون لفصل وزارة الداخلية عن البلديات للتفرغ لمتابعة هموم السلطات المحلية واللامركزية، وذكّر الجميّل باقتراحات القوانين التي تقدّم بها لتسهيل عمل البلديات وتفعيلها ومنها اقتراح تقدّم به في شباط من عام 2010 لتحديث قانون البلديات الذي تطرق الى تعديل نظام الانتخابات البلدية وتقليص الرقابة المسبقة وتقصير مدة ولاية المجلس البلدي الى 5 سنوات واعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30% اضافة الى قانون آخر تقدّم به عام 2015  لشطب ديون سوكلين الهائلة التي تراكمت على جزء كبير من بلديات جبل لبنان وبيروت والتي يتم سحبها مباشرة من الصندق البلدي المستقل، كما ذهبنا الى القضاء للتصدي لذلك".
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كلام الجميل جاء في مؤتمر "بلديات لبنان بين الحياة والموت" الذي نظمته بلدية بكفيا المحيدثة وانعقد في بيت المستقبل في بكفيا.

ولفت رئيس الكتائب الى اقتراح القانون حول اللامركزية الذي تقدّم به عام 2016 والذي أعدته لجنة برئاسة  الوزير السابق زياد بارود، مشيراً الى 79 جلسة عقدت لمناقشة القانون وتم اقرار 95% من البنود ولكن للأسف توقفت اللجنة عن العمل منتصف العام 2019 ولم يتم دعوتها الى اجتماعات اخرى ولم نكن  نحتاج الى اكثر من 3 أشهر للانتهاء منه  علماً ان كل الأحزاب ممثلة في هذه اللجنة، وأُذكّر بذلك لأقول إن العمل كان هائلاً وادعوكم للضغط على  النواب لننتهي من مناقشة هذه الاقتراحات ونريح البلديات والمواطنين.
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