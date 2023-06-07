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لبنان

خبر سار من حجار بخصوص أموال "أمان".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-06-2023 | 10:03
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قال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بعد تأخر عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، يؤكد الوزير حجار بأن عملية إرسال الرسائل النصيّة ستبدأ غداً في 8 حزيران وستستمر على مدى 3 أيام، وتشمل 93,232 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتمّ تحويلها ضمن #برنامج_أمان 20 مليون دولار".
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وأضاف: "أما بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً ستبدأ عملية تحويل المساعدات في 12 حزيران على أن تستمر لغاية 16 حزيران وتشمل 66,632 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتم تحويلها 8.5 مليون $. كما ستوزع خلال شهر حزيران 1900 بطاقة إضافية وسيتمّ التحويل لها في آخر  حزيران".
 
 

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