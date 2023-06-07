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لبنان

حادث سير مروع في هذه المنطقة بين سيارة وشاحنة (صورة)

Lebanon 24
07-06-2023 | 10:15
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع جرحى جراء حادث سير مروع بين سيارة وشاحنة على طريق ضهر البيدر. ولا معلومات اضافية حتى الساعة. 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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حادث سير

ضهر البيدر

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