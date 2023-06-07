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لبنان

قائد الجيش استقبل بوشكيان وعرض مع قائد العمليات المشتركة الإيطالية تعزيز التعاون

Lebanon 24
07-06-2023 | 10:35
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كما واستقبل قائد العمليات المشتركة الإيطالية الجنرال Francesco Paolo FIGLIUOLO بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان Nicoletta BOMBARDIERE، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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