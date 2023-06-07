Advertisement

لبنان

بعد تداول أخبار عن "تعديه" على صلاحيات وزيرٍ... ماذا أوضح بوشكيان؟

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:08
A-
A+
Doc-P-1075196-638217594377341413.jpg
Doc-P-1075196-638217594377341413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الى أن "وسائل الإعلام تداولت أخبارا منقولة عن وزير الاقتصاد والتجارة الزميل الصديق أمين سلام يفيد فيها عن تعديات وزير ووزارة الصناعة على صلاحيات وزير ووزارة الاقتصاد والتجارة"، وقال "إني إذ أبدي الاستعداد لمناقشة هذا الموضوع في إطاره المؤسساتي والإداري البحت في اجتماع مع الوزير سلام".
Advertisement
 
 
 
وأوضح في بيان أن "وزير الصناعة السابق وائل أبو فاعور أصدر قراراً رقم 1/53 تاريخ ٢٠١٩/٥/٩، يطلب فيه تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى لبنان في سجل خاص لدى وزارة الصناعة، وذلك لأهداف عدة منها حماية الصناعة الوطنية ومنع إغراق السوق المحلية بسلع منافسة للمنتجات التي يصنع مثيل لها في لبنان، والتأكد من تلبية المواصفات والمعايير الموضوعة في لبنان".

 
وأضاف: "لدى مراجعتي من قبل مستوردين للمفروشات أوقفت شحناتهم من قبل الجمارك تطبيقا للقرار أعلاه، أصدرت قرارا حمل الرقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ هدفه تأجيل العمل بالقرار الصادر عن الوزير أبو فاعور حتى ۲۰۲۲/۱۱/۳۰. ثم ألحقته بقرار تأجيل ثان لقرار الوزير أبو فاعور حمل الرقم 1/115 بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۰ ولغاية ٢٠٢٣/١/١٥، وذلك إفساحا في المجال للتجار والمستوردين لتحضير المستندات المطلوبة وإعطائهم المهل الكافية لالتزام القرار المذكور".
وتابع: "إن القرار 1/53 القاضي بإلزام المصانع الأجنبية تسجيلها في وزارة الصناعة أتى عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وحماية الصناعة الوطنية".

 
كما لفت الى أن مجلس الوزراء في إطار حرصه على حماية السوق المحلية من استيراد منتجات لا تستوفي الشروط المطلوبة، وتطبيقا للقوانين المرعية، وافق في جلسته الأخيرة، بناء على اقتراح وزیر الصناعة، على مشاريع مراسيم تعطي صفة الالزام القانوني لمواصفات وطنية متعلقة بقطاع المفروشات بهدف ضبط جودة هذا القطاع وسلامته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2023-06-07
15:03 | 2023-06-07
14:29 | 2023-06-07
14:16 | 2023-06-07
14:03 | 2023-06-07
14:00 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website