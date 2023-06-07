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لبنان

تيمور جنبلاط التقى وفداً صينياً.. هذا ما تمّ الاتفاق عليه

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:34
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إستقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، وفد الحزب الشيوعي الصيني، ترأسه عضو اللجنة المركزية تشيوي تشينغ شان، الذي يزور لبنان بدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور السفير الصيني تشيان مينجيان والنائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومفوض العلاقات الخارجية زاهر رعد.
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وأكد جنبلاط "حرص الحزب التقدمي الاشتراكي على تطوير العلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني وتعزيزها وضرورة استفادة لبنان من التجربة الرائدة في الصين في قطاعات عدة"، منوّهاً بـ"دور الصين في المنطقة وإلى جانب لبنان"، مشددا على "ضرورة التعاون والتفاعل".

بدوره، أكد رئيس الوفد الصيني "توطيد الثقة بين الحزبين"، داعيا "جنبلاط إلى زيارة الصين".
 
 
كما أكد "حرص بلاده على استقرار لبنان ووحدته والتنمية فيه، وعرض لوجهة نظر بكين من مختلف الملفات الراهنة"، شارحاً مضمون خطة "طريق الحرير" ونتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني ومبدياً "الاهتمام بالعمل على نواحي الإنماء المختلفة".
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