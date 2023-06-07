بري اتّصل بأحد المزارعين... ماذا قال له؟

أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً بإبن بلدة كفرشوبا المزارع إسماعيل ناصر حيا فيه وقفته البطولية والشجاعة دفاعاً عن أرضه وتراب وطنه في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي المتمادي في عدوانيته في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكداً أن شعباً يمتلك مثل هذه الإرادة الصلبة لا بد انه منتصر والإحتلال الى زوال.

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