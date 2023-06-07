Advertisement

لبنان

اللواء عثمان ترأّس اجتماعًا لوضع خطة أمنية شاملة في بيروت خلال موسم الصيف

Lebanon 24
07-06-2023 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1075214-638217618763507765.jpg
Doc-P-1075214-638217618763507765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اجتماعًا في قاعة الشّرف في ثكنة المقر العام لوضع خطّة أمنية شاملة ومشدّدة في العاصمة بيروت خلال موسم الصيف.

 حضر الاجتماع كلّ من رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمّود، وقائد شرطة بيروت بالوكالة العقيد أحمد عبلا، وقائد القوى السيّارة بالوكالة العقيد جان عوّاد، ورئيس شعبة الخدمة والعمليّات العقيد جوني داغر، ورئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد، إضافةً إلى مشاركة عددٍ من الضبّاط المعنيّين.
Advertisement

وشدّد اللواء عثمان على ضرورة المحافظة على الاستقرار، واتّخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة التي تساهم في تأمين مناخ آمن وهادئ للمواطنين والسّيّاح العرب والأجانب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2023-06-07
15:03 | 2023-06-07
14:29 | 2023-06-07
14:16 | 2023-06-07
14:03 | 2023-06-07
14:00 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website