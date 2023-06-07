بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن؟

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صدرعن مصرف لبنان البيان الآتي:بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /218,000,000$ بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.