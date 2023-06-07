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لبنان

اللواء عثمان بحث مع السفير الألماني في الأوضاع العامة

Lebanon 24
07-06-2023 | 14:03
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إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الألماني في لبنان Andreas Kindl، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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اللواء عماد عثمان

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