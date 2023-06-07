اللواء عثمان بحث مع السفير الألماني في الأوضاع العامة

إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الألماني في لبنان Andreas Kindl، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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