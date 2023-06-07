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لبنان

توتّر في بلدة جنوبيّة... هذا ما جرى مساء اليوم

Lebanon 24
07-06-2023 | 14:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع مساء اليوم في بلدة الخيام الجنوبية، بين ح.خ وح.أ.ع.


وأطلق ح.خ النار من سلاح حربي في الهواء، من دون وقوع اصابات.


ووصل الجيش إلى المنطقة، فيما لا يزال التوتّر يسود المحلة.
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