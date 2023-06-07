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لبنان

بالصور.. إندلاع حريق كبير في بلدة تول

Lebanon 24
07-06-2023 | 15:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن اندلاع حريق كبير في بورة المدعو منير عبد الجليل خليل، في بلدة تول.
 
 
وتعمل فرق الاطفاء على السيطرة على الحريق، الذي اندلع نتيجة تفاعل مواد موجودة في البورة.
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