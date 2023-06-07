بالصور.. إندلاع حريق كبير في بلدة تول

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن اندلاع حريق كبير في بورة المدعو منير عبد الجليل خليل، في بلدة تول.

وتعمل فرق الاطفاء على السيطرة على الحريق، الذي اندلع نتيجة تفاعل مواد موجودة في البورة.