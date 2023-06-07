Advertisement

لبنان

"التيار" يردّ على فرزلي: يفترض تحرك القضاء المختص للاستماع الى ما لديه

Lebanon 24
07-06-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1075283-638217765287123289.jpg
Doc-P-1075283-638217765287123289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "التيار الوطني الحر" عبر "تويتر"، أنّ "ما صدر عن النائب السابق إلياس فرزلي يعكس ما يختلجه من دسائس وعقلية تآمرية، ويفترض تحرك القضاء المختص للاستماع الى ما لديه، والاقتصاص منه فور ثبوت بطلان اتهاماته".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي رميا للـ"ال بي سي": نواب التيار الوطني الحر لن يصوّتوا لسليمان فرنجية والتصويت ان كان لجهاد أزعور وان كان بورقة بيضاء لن يقسم التيار وهذا لا يعني اننا سنذهب للتصويت بالورقة البيضاء فالنقاش لا يزال قائمًا
lebanon 24
08/06/2023 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حريّة "معترضي التيار" مصانة والمحاسبة رهن "الأفعال"
lebanon 24
08/06/2023 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارضة والتيار: خشية من خيارات حزب الله
lebanon 24
08/06/2023 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو تكتل لبنان القوي جيمي جبور لـ"الجديد": يمكن سؤال كل نائب في التكتل عن رأيه أما أنا فسألتزم بقرار التيار
lebanon 24
08/06/2023 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار

فرزلي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2023-06-07
18:00 | 2023-06-07
17:27 | 2023-06-07
17:00 | 2023-06-07
16:48 | 2023-06-07
15:03 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website