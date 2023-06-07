"التيار" يردّ على فرزلي: يفترض تحرك القضاء المختص للاستماع الى ما لديه

أعلن "التيار الوطني الحر" عبر "تويتر"، أنّ "ما صدر عن النائب السابق إلياس فرزلي يعكس ما يختلجه من دسائس وعقلية تآمرية، ويفترض تحرك القضاء المختص للاستماع الى ما لديه، والاقتصاص منه فور ثبوت بطلان اتهاماته".

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