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لبنان
أبي رميا: لا نعلم اذا كنا سنصوّت لأزعور أو بورقة بيضاء
Lebanon 24
07-06-2023
|
16:48
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اعتبر النائب سيمون أبي رميا أن ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور أتى لمنع وصول رئيس تيار المرده سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة وليس لانتخاب أزعور.
وفي ما حسم ابي رميا عدم تصويت نواب التيار لسليمان فرنجية، كشف أنّ النقاش داخل التيار الوطني الحرّ حتى هذه اللحظة لا زال قائمًا حول رئاسة الجهورية، قائلاً: "لا نعلم اذا كنا سنصوّت لأزعور أو بورقة بيضاء حتى الآن"، متسائلًا عمّا إذا كان جميع نواب التيار سيلتزمون بالتصويت لأزعور.
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وقال للـ"ال بي سي": "لست مع التقاطع انما مع التوافق وليس هناك حديث جدّي بين الافرقاء لكن هناك رفض لفرنجية وانا لست مع التقاطع السلبي".
وشّدد على أنه يتواصل مع بعض نواب "اللقاء الديمقراطي" الذين أكّدوا له أن أزعور طرح كمرشح توافقي من قبلهم في البداية ولكن عندما أصبح مرشح مواجهة أصبح لديهم تساؤلات حوله.
وأكّد أنّه لا يتوقّع من رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أن يخلق علاقة سلبية مع نواب التيار، وقال: "كلام الطرد لا يُوجه لسيمون أبي رميا وأنا من المساهمين في تأسيس التيار وأحمل نفس قضية عون وهذه الفرضية غير موجودة في قاموس التيار الوطني الحر".
وعن علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله، أضاف معتبرًا أنّ الاختلافات والتمايز بالرأي مع الحزب لا تعني أنه وقع الطلاق بينهم وبينهم، قائلًا: "لا رغبة لدينا بالطلاق معهم".
وعن زيارة الرئيس ميشال عون للرئيس السوري بشار الأسد، قال: "لدي قناعة أنه لم يتم الحديث بين عون والاسد بالشؤون الداخلية اللبنانية خلال الزيارة".
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