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لبنان
ذهول
Lebanon 24
07-06-2023
|
17:00
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تمالك مسؤول كبير في عاصمة مجاورة ذهوله، وهو يستمع الى مدخل حديث مسؤول لبناني سابق عن مرحلة عاصفة مرت كالأعاصير في بلاده، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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