لا آلية عملية لإنهاء الشغور الرئاسي

خلافاً لاستنتاجات تعلقت بحدث عربي - إقليمي صدرت عنه مواقف ايجابية تجاه لبنان، لم توضع أية آلية عملية بشأن المساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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