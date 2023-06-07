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لبنان

سهى عرفات: لتدارك الفتنة

Lebanon 24
07-06-2023 | 23:00
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ذكرت «الأخبار» أن سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تواصلت من مقر إقامتها في مالطا مع جهات فلسطينية في لبنان، طالبة منها بدء اتصالات استباقية لعدم إثارة فتنة لبنانية - فلسطينية، بعد صدور كتاب Beyrouth sentimental، في أيار الماضي، للأكاديمي والدبلوماسي الفرنسي دانيال روندو، يستذكر فيه فصولاً من خدمته في بيروت بين منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات. وينقل روندو في الكتاب عن رباب الصدر اتهامها لعرفات بالتورط في خطف شقيقها الإمام موسى الصدر بالتعاون مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 1978. علماً أن عائلة الصدر وحركة أمل حصرتا تهمة خطفه طوال العقود الماضية بالقذافي وحده، رغم التوتر الذي ساد العلاقة بين الصدر والزعيم الفلسطيني الراحل.
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