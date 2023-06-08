في القبة.. صعقة كهربائية تودي بحياة قاصر

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تعرض القاصر "ي.ج" سوري الجنسية لصعقة كهربائية بعد لمسه سلكاً كهربائياً عن طريق الخطأ في محلة جبل البداوي مما ادى الى وفاته.وعلى الفور حضر الصليب الاحمر اللبناني الى المكان ونقل الجثة الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.