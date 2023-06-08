في طرابلس.. فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بشجرة

اصطدمت سيارة CRV تقودها سيدة بشجرة على طريق سكة الشمال في طرابلس، بعد عطل حصل دواسة البنزين ما ادى الى فقدانها السيطرة على السيارة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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