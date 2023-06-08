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لبنان
في طرابلس.. فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بشجرة
Lebanon 24
08-06-2023
|
01:32
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اصطدمت سيارة CRV تقودها سيدة بشجرة على طريق سكة الشمال في طرابلس، بعد عطل حصل دواسة البنزين ما ادى الى فقدانها السيطرة على السيارة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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