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لبنان

في طرابلس.. فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بشجرة

Lebanon 24
08-06-2023 | 01:32
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اصطدمت سيارة CRV  تقودها سيدة بشجرة على طريق سكة الشمال في طرابلس، بعد عطل حصل دواسة البنزين ما ادى الى فقدانها السيطرة على السيارة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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