المعارضة تستعد للانتخابات البلدية بتحالف جامع!

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قال مصدر بارز في قوى المعارضة "إنه، على الرغم من إنشغالها بإعادة تحريك الملف الرئاسي، إلا أن المعارضة بمختلف أطيافها حزبيين ومستقلين تسعى ومنذ فترة من خلال إجتماعات دورية بين متخصصين وخاصةً في الشأن الإنتخابي، من أجل البناء لتحالف متين واضح في شتى الميادين السياسية والإنتخابية، وخاصةً النقابية والبلدية والإختيارية".وتابع المصدر المشارك في هذه اللقاءات ان الإنتخابات البلدية المقبلة ستشهد تحالفا عريضا بين كل هذه المكونات على إمتداد الوطن للوصول الى نتائج إيجابية تصب في مصلحة المواطن اللبناني".