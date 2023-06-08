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لبنان

تحرك رسمي لضبط ارتفاع اسعار مشتقات الحليب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2023 | 02:45
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تتجه جهات رقابية مختصة في وزارة الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك الى القيام بدراسة دقيقة وسريعة لسعر مشتقات الحليب ونوعيتها من أجبان وألبان وكلفة تصنيعها، بعد ورود تقارير وشكاوى الى الوزارة مفادها بأن الأعلاف الحيوانية التي تشكل الكلفة الأكبر لإنتاج الحليب من الأبقار والأغنام والماعز قد تدنى سعرها هذه السنة بنسبة ٥٠ في المئة، أي نصف ما كانت عليه السنة الماضية ، وهذا الامر ينطبق على الأعلاف المحلية والمستوردة، في حين بقيت أسعار الأجبان والألبان مرتفعة جداً بالرغم  ايضا من إنخفاض سعر صرف الدولار .
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 وبحسب الدراسة الأولية "فانه يفترض أن تنخفض الأسعار حوالى ٢٥ الى ٣٠ في المئة، بعد إنخفاض أسعار الأعلاف .
وعُلم ان تحرك الوزارة في هذا الإتجاه سيكون حاسما وستليه خطوات قانونية وادارية حاسمة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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