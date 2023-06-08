الحاج حسن يلتقي نظيره السعودي.. واتفاق على تفعيل التواصل الثنائي

أجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، مباحثات مع نظيره السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي في الرياض.





وخلال اللقاء، أطلع الحاج حسن الوزير الفضلي على واقع القطاع الزراعي في لبنان، لا سيما عمليات التصدير و تفاصيل الإجراءات التي تعتمدها الوزارة والفحوصات المخبرية من أجل تجهيز المنتجات الزراعية اللبنانية و تحضيرها للتصدير إلى معظم دول العالم.

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كما استمع الحاج حسن إلى معالي الوزير السعودي حول الواقع الزراعي في المملكة والتطوّر الكبير الذي يشهده القطاع، و تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة تفعيل التواصل بين الوزارتين لما فيه مصلحة القطاع الزراعي في كلا البلدين.

وخلال اجتماعات المجلس التنفيذي "لأكساد" المنعقد في المملكة العربية السعودية، تم تأكيد توحيد الجهود العربية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل العمل مع مؤسسات جامعة الدول العربية التي تعنى بالقطاع الزراعي.