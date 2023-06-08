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لبنان

مولوي في ذكرى القضاة الأربعة: سيبقى ذكركم خالداً

Lebanon 24
08-06-2023 | 02:37
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غرد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" في ذكرى القضاة الأربعة: "يبقى ذكركم خالداً مهما انطوت السنون، ويبقى رفاقكم أوفياء لدمكم وللقسم، فرسان في ساحات العدالة، للعلياء، للوطن".
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