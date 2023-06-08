وفد لبنان شارك في الملتقى التضامني مع عمّال وشعب فلسطين في جنيف

شارك الوفد اللبناني برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، والوفد المرافق، في الملتقى السنوي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، فی چنیف مساء أمس، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف، على هامش فعاليات الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 حزيران في جنيف، في حضور 5000 مندوب يمثلون 187 دولة حول العالم من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

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وقدم عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام عماد یاغي، كوفية فلسطينية للأمين العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، مؤكدا "تضامن لبنان جيشا وشعبا ومقاومة مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير ارضه والمقدسات والحصول على كل الدعم من شرفاء الامة العربية والاسلامية" .



وشهد الملتقى عددا من الكلمات لكل من: المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، فريق الحكومات، فريق أصحاب الأعمال ورئيس فريق العمال للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، عبرت عن "الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية وإدانه الإحتلال الإسرائيلي وفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاراضي العربية المحتلة" .



وشدد المتحدثون على "قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب اجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية."



وطالبوا بـ"ترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها المنظمة نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، مؤكدين على "ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية"، فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. "



وأكدوا "بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري،" وطالبوا "بوقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل."



واشاروا الی "مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، والحاجة إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني".

في سياق آخر، التقى ياغي على هامش جلسات اللجان المنعقدة في منظمة العمل الدولية في جنيف الدورة الـ١١١، رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل والمواصلات في جمهوریة مصر العربية محمد أبو العباس نوفل.



وتم البحث بحسب بيان، في قضايا تهم السائقين وقطاعات النقل المختلفة في العالم العربي، وآليات التعاون والعمل النقابي العربي المشترك من خلال الاتحاد العربي للعاملين بالنقل عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في ضوء مقررات مؤتمره الذي عقد في دمشق أخيرا، بما يعود بالمصلحة العامة للسائقين والعاملين بقطاعات النقل في البلدين الشقيقين" .