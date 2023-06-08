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لبنان

"أوراق مميزة" ستظهر داخل مجلس النواب.. ماذا سيُكتب عليها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2023 | 03:15
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رجّحت مصادر سياسية أن تشهد جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة يوم 14 حزيران الجاري، كتابة نوابٍ لـ"رموزٍ" مختلفة على أوراق التصويت والتي ستكون طبعاً بحُكم الملغاة.
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وبحسب المصادر، فإن هذه الأوراق قد تكون "وازنة" ومميزة في مضمونها هذه المرّة، وقد يلجأ إليها نوابٌ من أحزاب أساسيّة في حال أرادوا عدم التصويت لأيّ مرشح في الوقت الراهن. 

كذلك، فإنّه من الممكن تماماً أن يكون "الترميز" هو سلاح العديد من نواب "التغيير" الذين أرادوا التغريد خارج سرب زملائهم النواب في التصويت للمرشح الوزير السّابق جهاد أزعور. إلا أنه مقابل ذلك، تتوقع بعض الأوساط المقربة من أطراف المعارضة أن تتكرّر تسمية شخصيات أخرى جرى التصويت لها سابقاً مثل عصام خليفة وصلاح حنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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