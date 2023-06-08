25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رسائل عون من زيارته الى سوريا
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
08-06-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تكن زيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى سوريا خارجة عن السياق السياسي العام الذي يسيطر على الحياة السياسية اللبنانية اذ ان الزيارة في توقيتها تأتي في ظل عدة متغيرات وتحولات سياسية في الداخل وفي المنطقة عموماً ما يجعل من "التيار الوطني الحر" ساعياً إلى استغلالها والاستفادة منها.
Advertisement
التحول الاول هو الخلاف بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" الذي يعتبر الخلاف الأول من نوعه منذ العام 2006 سواء من حيث المدة أو من حيث الحجم والعمق، وهذا يُفقد "التيار" الرافعة السياسية الكبرى التي اعتمد عليها طوال تلك المرحلة وحوّلها إلى مادة يستفيد منها في الحصص الوزارية وقانون الانتخاب وغيرها من الامور.
اما التحول الثاني فهو الانفتاح الكبير الذي تشهده سوريا والذي بات يشمل كل الدول العربية من دون استثناء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في لحظة التقارب الإيراني - السعودي. كذلك فإن دمشق ستشهد خلال المرحلة المقبلة تقارباً مع تركيا.
إذاً يبدو أن الرئيس عون اختار هذه اللحظة بالذات لزيارة سوريا لايصال عدة رسائل.
الرسالة الأولى للتأكيد أن تموضعه السياسي لا يزال إلى جانب الفريق الرابح، وإن كان في الداخل اللبناني لديه إمكانية التمايز عن "حزب الله" لاسباب سلطوية وتحاصصية، الا انه في الموضوع الاستراتيجي لا يزال مكانه، يعني أنه يرغب في الاستفادة من المكاسب الكبرى التي قد تتأتى لحلفاء سوريا في لبنان ان كان في السياسة او حتى في الامور المالية والاستثمارية في لحظة إعادة الاعمار التي ستمر حتماً من البوابة اللبنانية. كذلك فإن الرئيس عون يحاول القول للجانب السوري أنه بحاجة إلى دعمه وإلى مبادراته من أجل حلّ او منع تطور الخلاف بينه وبين "حزب الله".
في هذه اللحظة السياسية تأتي الزيارة لتؤكد المؤكد بأن عون و"التيار" وجدا نفسيهما في خلاف مع "الحزب" في لحظة لم يكونا فيها راغبين بالذهاب إلى خلاف بهذا الحجم لكنهما تفاجأا بإصرار "الحزب" على عدم تجاوبه مع عملية "الابتزاز السياسي" التي يقومان بها لمنع تقدم حظوظ حليف "الحزب" الثاني سليمان فرنجية الرئاسية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-06-07
07/06/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
10:50 | 2023-06-07
07/06/2023 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
07:14 | 2023-06-07
07/06/2023 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف
Lebanon 24
نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف
15:30 | 2023-06-07
07/06/2023 03:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
13:54 | 2023-06-07
07/06/2023 01:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-06-08
عودة سوريا إلى لبنان.. هل هي لمصلحة "حزب الله"؟
03:30 | 2023-06-08
هل سيواجه المصرفيون اللبنانيون المساءلة أخيرًا؟
05:47 | 2023-06-08
الإشتباه بسيارة "كيا"... وهذا ما تبيّن بعد توقيف سائقها
05:41 | 2023-06-08
منع إعلاميّة بارزة من دخول لبنان... ماذا حصل معها في المطار؟
05:36 | 2023-06-08
في اقليم التفاح... جولة لمراقبي الاقتصاد في محال ومحطات المحروقات
05:34 | 2023-06-08
توتّر بين رئيس بلديّة وأصحاب الصهاريج... ما القصة؟
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
08/06/2023 12:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
08/06/2023 12:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
08/06/2023 12:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact