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لبنان

بوشكيان بحث مع رئيس بلدية مجدل عنجر شؤونا إنمائية

Lebanon 24
08-06-2023 | 03:17
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 استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، وعرضا شؤونا إنمائية وخدماتية لأبناء بلدات وقرى البقاع الأوسط، على صعيد تأمين الكهرباء من امتياز زحلة، وصيانة الطرق، وتشجيع إقامة مصانع جديدة توفّر فرص عمل للأهالي.
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