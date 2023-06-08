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لبنان

كرم: أرقام أزعور جيّدة وتصاريح فريق الممانعة تؤكد ذلك

Lebanon 24
08-06-2023 | 03:19
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 رأى عضو تكتل الجمهورية القوية فادي كرم أنّ "الأمور تسير بشكل مريح بالنسبة الى المرشح الرئاسي جهاد أزعور، من دون أن تكون المعركة قد حُسِمَت"، مشيرا الى أنّ "الاتصالات ستستمرّ حتى موعد انعقاد الجلسة".
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وأكّد كرم في حديث الى "صوت كل لبنان" أنّ "المواقف التي صدرت عن التيار الوطني الحر في هذا الصّدد ايجابيّة ومن المنتظر أن تصبّ نسبة كبيرة من أصوات نوابه لصالح أزعور".

وأشار الى أنه "بناءً على التواصل الحاصل بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية، فإنّ أرقام أزعور جيّدة وهو عليه أيضا أن يقوم بسلسلة اتصالات" معتبرا أن "التصاريح المتوترة الصادرة عن فريق الممانعة بمثابة تأكيد على صحّة هذا الكلام".

وبالنسبة إلى موقف "اللّقاء الديمقراطي" المرتقب مساءً، لفت كرم الى أنّ الأجواء ايجابية ولكن لا يمكن استباق قرار التكتل، معتبرا أن "تكليف جان ايف لودريان بالملف اللبناني يصبّ في خانة اصلاح ما صدر عن الفريق الفرنسي السابق". 

وقال: "أعتقد أن تسوية سليمان فرنجية - نواف سلام طويت، والمقاربات والمواقف الجديدة تدلّ على ذلك".
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