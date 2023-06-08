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لبنان

أبو حيدر يُشارك بمؤتمرٍ في بروكسل حول التجارة والإستثمار

Lebanon 24
08-06-2023 | 03:30
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شارك مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في اجتماع المنبر الاقليمي السادس لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار الذي إنعقد في بروكسل، بحضور رئيسة دائرة التجارة الخارجية بالانابة السيدة زينة حركة.
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ورافق أبو حيدر خلال زيارته بروكسل مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي وسكرتير البعثة رامي حامدي والملحق الاقتصادي سعد الله زعيتر، وخُصّص هذا الإجتماع للتوصّل إلى صيغة شبه نهائية للبيان الوزاري الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والإستثمار الذي سوف ينعقد في إسبانيا خلال شهر تشرين الأول القادم.
 
إضافةً إلى ذلك، فقد تمّ البحث في تعديلات قواعد المنشأ في إطار الإتفاقية الإقليمية الأورو- متوسطية، والمشاريع المموّلة من الإتحاد الأوروبي لدعم التحول الأخضر والرقمي المزدوج في دول البحر الأبيض المتوسط. 
وأكد أبو حيدر على أهمية التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وضرورة تعزيز سياسات التجارة المستدامة والشاملة، ودور التكنولوجيا الرقمية والابتكار في تعزيز قدرة التنافسية التجارية، والحاجة إلى تعزيز التكامل الإقليمي في منطقة المتوسط، وهذا يعكس إلتزام لبنان الذي يعمل جاهداً مع الدول الشريكة في المنطقة لتعزيز التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. 
وكان أبو حيدر إلتقى على هامش أعمال هذا المؤتمر بمسوؤلين لدى المفوضية الأوروبية للبحث في العلاقات التجارية والإقتصادية والمالية بين لبنان والإتحاد الأوروبي، بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي سعادة السفير فادي حاج علي.
 
وأثنى مدير عام الإقتصاد على العلاقة المتينة التي تربط لبنان بالإتحاد الأوروبي، وعلى دور منظمة الإتحاد من أجل المتوسط  كمنصة رئيسية للتعاون والتكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأشاد بمشاركة لبنان الفعّالة في أعمال المنظمة والإستفادة من البرامج لتوفير فرص حقيقية لإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في لبنان.
 
 
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