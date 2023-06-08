أمن الدّولة تُحرز مراكز متقدّمة في بطولات لبنانيّة وعربيّة ودوليّة

كرّم المدير العامّ لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا، الفرق القتاليّة في المديريّة، التي شاركت في الدّورات الدوليّة والعربيّة واللبنانيّة في مختلف الفئات والألعاب، معتبراً في كلمته أمام فرق أمن الدّولة، أن" الكؤوس والميداليّات التي أحرزوها ستُضاف إلى الإنجازات التي اعتادت مديريّة أمن الدّولة تحقيقها بجهود كلّ ضابطٍ ورتيبٍ وعنصر، كُرمى لعيون لبنان واللبنانيّين، الذين يجترحون الإنجازات على رغم قساوة المرحلة التي نمرّ بها".

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وشارك فريق المديريّة العامّة لأمن الدّولة للفنون القتاليّة و ألعاب القوى، بقيادة المدرّب والحكم الدوليّ فيكتور حدّاد، ومدرّب الفريق في المديريّة جوزيف أبو ضاهر فيبطولات لبنانيّة وعربيّة ودوليّة عدّة ، وحاز المراكز التالية:

- ضمن بطولة ال MMA أحرز الرّقيب جوليان الأشقر المركز الأوّل في بطولة لبنان، وزن 27 كيلوغراماً.

- ضمن بطولة كمال الأجسام، أحرز الرقيب هازار حسن المركز الأوّل وصنّف top 3 بين 20 دولة عربيّة وأجنبيّة مشاركة.

- ضمن البطولة العربيّة، أحرز شربل أبو ضاهر من أشبال أمن الدّولة، المركز الأوّل في الحزام الذهبيّ، وأحرز بطولة لبنان في السّندا، وأحرز مارك حنّا من أشبال أمن الدّولة أيضاً، المركز الأوّل في لبنان، في Chinese boxing.

- ضمن بطولة الكباش، أحرز العريف جورج سليم بطولة لبنان في الكباش. (الوكالة الوطنية)