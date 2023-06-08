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لبنان

مسعد: خيار الورقة البيضاء غير وارد

Lebanon 24
08-06-2023 | 04:11
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أكّد النائب شربل مسعد أنّه والنائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري "في تواصلٍ وتشاورٍ مستمرّ من أجل تحديد الموقف في شأن جلسة الانتخاب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري".

وأسف مسعد في حديث الى "صوت كل لبنان"، "للاصطفافات الحزبية والطائفية الحاصلة"، معتبراً أنه "كان من الأجدى أن تكون هذه الاصطفافات حول مشروع".
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وقال: "نحن نؤيّد إجراء مناظرة بين المرشَّحَيْن لأنّه حتّى الساعة إننا نشعر بأننا في صدد انتخاب أشباح".

وشدّد على "ضرورة أن يحمل الرئيس العتيد الصفات التغييرية التي من شأنها أن تجمع اللبنانيين على مشروع نهضوي"، رافضاً الكشف عن سلّة أسماء في جعبة نوّاب صيدا الثلاثة.
 
وأكّد أنّ "خيار الورقة البيضاء غير وارد"، وأوضح أنّ "الأيام المقبلة ستكون كفيلة في تحديد الموقف النهائي"، مشيرا الى أنّ "ترشيح قائد الجيش في الوقت الراهن غير وارد لأنّ ذلك يحتاج الى تسوية سياسيّة".
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