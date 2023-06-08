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لبنان

أهالي كفرشوبا يتصدون لجرافة اسرائيلية في منطقة بوابة حسن.. واستنفار اسرائيلي

Lebanon 24
08-06-2023 | 04:17
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قام عدد من رعاة الماشية من ابناء كفرشوبا شبعا والعرقوب بالتصدي بأجسادهم صباح اليوم الخميس لجرافة اسرائيلية تحميها قوة عسكرية مدعومة بدبابة ميركافا اثناء محاولتها تجريف الاراضي وتغيير معالمها في منطقة بوابة حسن المحاذية لبركة بعثائيل خراج كفرشوبا وتم توقيفها عن العمل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وجدد الاهالي مطالبتهم قوات اليونيفيل المنتشرة في المنطقة اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنع القوات الاسرائيلية من التمادي في خرقها الفاضح للاعراف والقوانين التي ترعاها حرمة الامم المتحدة.

بموازاة ذلك سجل حالة من الاستنفار للجيش المنتشر في المنطقة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

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