في الجنوب... اقفال معمل لتعبئة المياه وتصنيع الثلج

اقفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب مع جهاز امن الدولة- صور، معملا لتعبئة المياه وتصنيع الثلج في صور- العباسية، بعد ان تبين من خلال الفحص الجرثومي لعينة المياه انها تحتوي على بكتيريا pseudomonas و total coliform وذلك باشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان. (الوكالة الوطنية)

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