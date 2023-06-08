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لبنان

في الجنوب... اقفال معمل لتعبئة المياه وتصنيع الثلج

Lebanon 24
08-06-2023 | 04:36
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اقفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب مع جهاز امن الدولة- صور، معملا لتعبئة المياه وتصنيع الثلج في صور- العباسية، بعد ان تبين من خلال الفحص الجرثومي لعينة المياه انها تحتوي على بكتيريا pseudomonas و total coliform وذلك باشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان. (الوكالة الوطنية)
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