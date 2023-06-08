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لبنان

هل "فصَل" "الوطني الحر" النائب سيمون أبي رميا من "التكتل"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2023 | 05:19
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لوحظَ مؤخراً تنامي الإشاعات التي تطالُ عدداً من نواب "التيار الوطني الحر" وآخرها تلك التي أشارت إلى أنّه تم إتخاذ قرار بـ"فصل" عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا من "التيار".
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مصادر قياديّة في "التيار" قالت لـ"لبنان24" إنَّ كل الكلام الذي يُقال هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، وأضافت: "ما يُنشر يندرج في إطار الأخبار المغلوطة وهدفها التشويش أولاً وأخيراً والضغط على التيار وتكتل لبنان القوي، لكن هذه الوسائل لن تنجح بتاتاً". 
واستغربت المصادر تلك الإشاعات التي تخرج بين الحين والآخر لتصوير أنَّ التيّار يواجهُ أزمة داخلية تؤدي إلى إنفراطه، وأضافت: "الجهات التي تروّج إلى سلبية تطال تكتل لبنان القوي معروفة، ونؤكد أنه لا رضوخ لتلك الإشاعات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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