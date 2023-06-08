توتّر بين رئيس بلديّة وأصحاب الصهاريج... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ بلدة كفررمان تشهد توترا بين أصحاب صهاريج المياه ورئيس البلدية، بسبب منع الأخير أصحاب الصهاريج من تعبئة المياه من نبع البلدة بشكل مجاني.

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