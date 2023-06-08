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لبنان

توتّر بين رئيس بلديّة وأصحاب الصهاريج... ما القصة؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ بلدة كفررمان تشهد توترا بين أصحاب صهاريج المياه ورئيس البلدية، بسبب منع الأخير أصحاب الصهاريج من تعبئة المياه من نبع البلدة بشكل مجاني.
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كفررمان

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