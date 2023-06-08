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لبنان

في اقليم التفاح... جولة لمراقبي الاقتصاد في محال ومحطات المحروقات

Lebanon 24
08-06-2023 | 05:36
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بدوريات تفتيشية في منطقة إقليم التفاح في السوبر والميني ماركات ، للتأكد من إعلان الأسعار والإطلاع على فواتير الشراء واحتساب نسب الأرباح وتواريخ الصلاحية، والكشف على المستودعات، وللتأكد من سلامة التخزين.
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ويستكمل المراقبون عملية تكييل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة وإعلان الأسعار يرافقهم عناصر شرطة البلديات في القرى والبلدات المكلفة بأداء المهام فيها.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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