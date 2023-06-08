في اقليم التفاح... جولة لمراقبي الاقتصاد في محال ومحطات المحروقات

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بدوريات تفتيشية في منطقة إقليم التفاح في السوبر والميني ماركات ، للتأكد من إعلان الأسعار والإطلاع على فواتير الشراء واحتساب نسب الأرباح وتواريخ الصلاحية، والكشف على المستودعات، وللتأكد من سلامة التخزين.ويستكمل المراقبون عملية تكييل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة وإعلان الأسعار يرافقهم عناصر شرطة البلديات في القرى والبلدات المكلفة بأداء المهام فيها.