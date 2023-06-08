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لبنان

انتحل صفة موظّف في السفارة البولنديّة.. ولبنانيون وقعوا ضحية احتياله عبر "فيسبوك"!

Lebanon 24
08-06-2023 | 05:59
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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة، اللبنانيّ (م. خ.) في بلدة المَرج، وبعد تفتيش منزله عثرت على أوراق وجوازات سفر ومستندات تعود للبنانيّين من مختلف المناطق.

   في التفاصيل، "أعلن (م. خ.) عبر صفحته على "فيسبوك" عن تأمين تأشيرات سفر إلى مختلف الدّول، مدّعياً أنّه موظّف في السّفارة البولنديّة، واضعاً رقمه الخاصّ بتصرّف المتابعين. بعد الرصد والمتابعة، تأكّد لأمن الدّولة عدم صحّة ما يدّعيه، وأنّه منتحل لصفة الموظّف في السفارة البولنديّة.
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   بعد توقيفه، وأثناء التحقيق الذي جرى تحت إشراف القضاء، اعترف بانتحاله صفته المذكورة، وبأنّ لديه عشرات الطلبات من لبنانيّين من مختلف المناطق، يطلبون تأشيرات سفر، لقاء دفعاتٍ ماليّة راوحت بين 500 و5000 دولارٍ أميركيٍّ.

   بناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة المدعوّ (م. خ.)، وتطلب إلى كلّ من وقع ضحيّة احتياله، التوجّه إلى أقرب مركز لأمن الدّولة، لإجراء المقتضى القانونيّ المناسب".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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