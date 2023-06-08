حاول الفرار وصدم عسكريّ... من أوقفت قوى الأمن في طرابلس؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات والدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات سرقة الدراجات الآلية في مدينة طرابلس، ويدعى:م. د. (مواليد عام 1989، لبناني)وهو مطلوب للقضاء بموجب /5/ ملاحقات قضائية بجرائم محاولة قتل وإطلاق نار وسرقة وضرب وتخريب.بتاريخ 24-5-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة التبانة على متن سيارة نوع "بي ام" لون أسود حيث نصبت له كمينًا أدى إلى توقيفه، رغم محاولته الفرار وصدم أحد عناصر الدورية وضبطت السيارة، كما أوقفت برفقته المدعو:-ه. د. (مواليد عام 1987، لبناني)وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات.بتفتيشهما والسيارة عثر على علبة صغيرة بداخلها كمية من المخدرات، هاتفين خليويين ومبلغ مالي.بالتحقيق معهما، اعترف الأول بأنه الرأس المدبر لعصابة سرقة دراجات آلية من مدينة طرابلس، وأنّه أقدم على تنفيذ أكثر من /15/ عملية سرقة دراجة من المحلة المذكورة، بالإضافة الى /40/ مضخة مياه و/50/ بطارية سيارة، واعترف الثاني بترويج وتعاطي المخدرات.تم حجز سيارة الـ" بي ام" عدلياً.اجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.