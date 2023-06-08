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لبنان

كيف علّقت مصادر كويتيّة على منع دخول الإعلاميّة فجر السعيد إلى لبنان؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 06:58
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بعد منع الإعلاميّة فجر السعيد من دخول الأراضي اللبنانيّة، علّقت مصادر كويتيّة على ما جرى، وقالت للـ"أم تي في" "نأسف لما حصل مع الإعلاميّة فجر السعيد خصوصاً أنّه لا يستند الى أيّ مسوّغ قانوني".
 
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وأضافت المصادر: "لن نسمح باستمرار هذا الأسلوب من التعاطي مع مواطنينا".

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