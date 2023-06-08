كيف علّقت مصادر كويتيّة على منع دخول الإعلاميّة فجر السعيد إلى لبنان؟

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وأضافت المصادر: "لن نسمح باستمرار هذا الأسلوب من التعاطي مع مواطنينا".

بعد منع الإعلاميّة فجر السعيد من دخول الأراضي اللبنانيّة، علّقت مصادر كويتيّة على ما جرى، وقالت للـ"أم تي في" "نأسف لما حصل مع الإعلاميّة فجر السعيد خصوصاً أنّه لا يستند الى أيّ مسوّغ قانوني".