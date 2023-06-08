نور غادرت منزلها الزوجي منذ 8 أيّام ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:نور الصباح احمد الحسن (من مواليد عام 1985، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 31-05-2023، منزلها الزوجي في محلة دده -الكورة، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.