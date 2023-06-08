25
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأسمر شكر لميقاتي والمعنيين تجاوبهم مع مطالب الاتحاد المتعلقة بفواتير الكهرباء
Lebanon 24
08-06-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان أن "تحركات ومراجعات الاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين اللبنانيين واحتجاجات المواطنين في موضوع فواتير الكهرباء المستجدة أسفرت عن اجتماع وزاري مصغر برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزيري الطاقة والمياه والمال في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ويوسف خليل، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي".
Advertisement
أضاف:"أبرز وزير الطاقة في تصريحه بعد الاجتماع النية الصادقة بالبحث الجدي لتعديل وتخفيض الرسوم الثابتة على عدادات المشتركين وكذلك الرسوم المتحركة على الاستهلاك فضلاً عن خفضها للمؤسسات الصناعية بالإضافة الى البحث في موضوع سعر الصرف على منصة صيرفة والزيادة 20% المفروضة من مصرف لبنان وإمكانية إعطاء بدلات مخفضة خلال الليل".
ختم:"إنني باسم الاتحاد العمالي العام وفي انتظار أن توضع هذه الحلول والمقررات موضع التنفيذ أشكر للرئيس نجيب ميقاتي وسائر المعنيين من وزراء ومديرين عامين تجاوبهم السريع مع المطالب المحقة للاتحاد العمالي العام وأخص بالتحية وزير الطاقة لمتابعته الحثيثة وتحركه الدؤوب في هذا المجال، وفي مجال إعادة التيار الكهربائي الى المواطنين آملاً أن تتكلّل مساعيه بالنجاح سريعًا، وسنكون مع سائر هيئات المجتمع المدني والنقابات السند الأساسي لتطبيق الخطوات التي تخفف الأعباء عن المواطنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
10:50 | 2023-06-07
07/06/2023 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف
Lebanon 24
نشرت صورة من أمام حوض السباحة في منزلها... هكذا تستمتع كارين رزق الله بفصل الصيف
15:30 | 2023-06-07
07/06/2023 03:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت داخل حوض السباحة وبوضعيات جريئة.. لاميتا فرنجية بمايوه أزرق مُثير شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهرت داخل حوض السباحة وبوضعيات جريئة.. لاميتا فرنجية بمايوه أزرق مُثير شاهدوا الصور
00:54 | 2023-06-08
08/06/2023 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
13:54 | 2023-06-07
07/06/2023 01:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر في بلدة جنوبيّة... هذا ما جرى مساء اليوم
Lebanon 24
توتّر في بلدة جنوبيّة... هذا ما جرى مساء اليوم
14:16 | 2023-06-07
07/06/2023 02:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2023-06-08
عون في سوريا.. استبدال حليف بآخر؟
05:00 | 2023-06-08
عودة سوريا إلى لبنان.. هل هي لمصلحة "حزب الله"؟
09:33 | 2023-06-08
وزارة الخارجيّة: إستدعاء السفير رامي عدوان الى الادارة المركزية
09:24 | 2023-06-08
إنجاز في مستشفى بعلبك الحكومي... استئصال ورم سرطاني لمريضة بهذه التقنية
09:18 | 2023-06-08
احياء ذكرى اغتيال القضاة الاربعة في صيدا... خوري: ننتظر توقيف المحكومين قريباً
09:07 | 2023-06-08
رسيتال مدرسة الإليزيه في مطار بيروت الدولي
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
08/06/2023 16:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
08/06/2023 16:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
08/06/2023 16:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact