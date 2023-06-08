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لبنان

الامن العام: بعد التدقيق بمستندات فجر السعيد تبيّن ان بحقّها اجراء عدم السماح لها بالدخول

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:02
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 صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي: " بتاريخ 7/6/2023 تقدمت السيدة فجر السعيد، عند وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول الى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبيّن ان بحقّها اجراء عدم السماح لها بالدخول".
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وأضاف: "ان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للامن العام، يوضح "ان اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه، مناطة وفقا للقوانين المرعية الاجراء حصرا بالمديرية. كما يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالاصالة او بالوكالة، لإعادة النظر بأي اجراء يصدر عنها في حال تقدّموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي اجراء متخذ".
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