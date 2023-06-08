غياث يزبك: عذرا فجر... عذرا شعب الكويت

غرد عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر حسابه على "تويتر": " فجر، عذرا شعب الكويت الشقيق.. لقد حجبت الدويلة والمنظومة المتواطئة الفجر عن بعض لبنان وصنفتا اهل الكلمة في خانة الأعداء . عذرا فجر، لا هذا مطارنا ولا هكذا نستقبل الأهل والاصدقاء، لكن لا بد لليل ان ينجلي لا محال".

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