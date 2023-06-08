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لبنان

غياث يزبك: عذرا فجر... عذرا شعب الكويت

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:06
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غرد عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر حسابه على "تويتر": " فجر، عذرا شعب الكويت الشقيق.. لقد حجبت الدويلة والمنظومة المتواطئة الفجر عن بعض لبنان وصنفتا اهل الكلمة في خانة الأعداء . عذرا فجر، لا هذا مطارنا ولا هكذا نستقبل الأهل والاصدقاء، لكن لا بد لليل ان ينجلي لا محال".
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